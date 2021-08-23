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Общество

О слагаемых успеха «умного радио» рассказал Андрей Неклюдов

23 августа 2021 года, 14:31

О слагаемых успеха радиостанции «Серебряный дождь» рассказал генеральный директор радиостанции Андрей Неклюдов, пишет Псковское агентство информации.

Прежде всего «умное радио» ценит опыт. «Опыт – это наш капитал», - подчеркнул Андрей Неклюдов.

Также важны люди. «Радио – это неодушевленный предмет, а лица радиостанции – это то, через что люди начинают ее любить. Любое СМИ, которое не планирует заканчивать свою жизнь завтра, должно взращивать своих звезд. Есть путь покупать готовых, но, как правило, это больше подходит для музыкальных радиостанций, когда они похожи как близнецы-братья, ведущие переходят туда-сюда. Ведущий на радио – это тот человек, мнению которого доверяют, к нему привязываются, этот голос приятен с утра из радиоприемника, и конечно, это связующее звено между неодушевленным предметом – радио – и человеческой привязанностью в виде желания включить радио. То есть люди на радио нужны, безусловно», - поделился генеральный директор радиостанции.

Радиостанция «Серебряный дождь» начала вещание в Пскове на частоте 88.3 FM. Её партнером в Псковской области стал ИД «Медиацентр 60», объединяющий «Псковскую правду», ПАИ, «КП-Псков» и «АиФ-Псков», а также радиостанции «Седьмое небо» и «Дача». 

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