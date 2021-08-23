Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

В кошачьем отделении приюта «Лесопилка» объявлен карантин

23 августа 2021 года, 13:55

В кошачьем отделении приюта «Лесопилка» объявлен карантин. В ближайшее время посещения будут запрещены, сообщили «Псковской правде» в приюте.

В кошачьем отделении приюта «Лесопилка» объявлен карантин

Фото приюта «Лесопилка»

«На данный момент в кошачке заболели кальцивирозом 5 животных. Угроза распространения вируса на операционку (там четыре животных) и щенячку (там ещё 13 животных) очень велика», - отметили специалисты.

В настоящий момент лечение получают 35 кошек и котов. Для зараженных животных закуплены необходимые препараты. Однако, животным требуется «Миромистин», специальный корм «Recovery» или ему подобные.

Кроме того, «Лесопилке» требуются таблеткодаватели. «На период карантина у каждого заболевшего свой таблеткодаватель. При возможном росте заболевших, у нас нечем безболезненно будет дать препараты», - подчеркнули в приюте.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

5,6 млн рублей получит Псковская область на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации
Михаил Ведерников положительно оценил качество ремонта двора на улице Леона Поземского в Пскове
Валентина Матвиенко поздравила жителей Псковской области с Днём образования региона
Поликлинику №2 планируется открыть в бывшем роддоме Пскова осенью
Президент поддержал предложение Шмелёвой разработать новый стандарт общеобразовательных школ
О слагаемых успеха «умного радио» рассказал Андрей Неклюдов
К вечеру горячая вода поступит во все дома на Завеличье в Пскове
Псковичи могут помочь собрать ковёр из цветов к празднику Успения в Псково-Печерском монастыре
Андрей Неклюдов об аудитории «Серебряного дождя»: Это прогрессивно мыслящие люди

Комментарии

Авторизация
No comments
Дорога на кладбище

Общество
19 августа 10:48

Дорога на кладбище

Жители псковской деревни не могут добраться до захоронений родственников

Тревожные симптомы

Общество / Здоровье
18 августа 10:41

Тревожные симптомы

С чем могут быть связаны тошнота и кровотечения?
Все с начала

Общество / Здоровье
17 августа 16:27

Все с начала

Ревакцинация от коронавируса: чем, где и когда