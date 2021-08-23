В кошачьем отделении приюта «Лесопилка» объявлен карантин. В ближайшее время посещения будут запрещены, сообщили «Псковской правде» в приюте.

«На данный момент в кошачке заболели кальцивирозом 5 животных. Угроза распространения вируса на операционку (там четыре животных) и щенячку (там ещё 13 животных) очень велика», - отметили специалисты.

В настоящий момент лечение получают 35 кошек и котов. Для зараженных животных закуплены необходимые препараты. Однако, животным требуется «Миромистин», специальный корм «Recovery» или ему подобные.

Кроме того, «Лесопилке» требуются таблеткодаватели. «На период карантина у каждого заболевшего свой таблеткодаватель. При возможном росте заболевших, у нас нечем безболезненно будет дать препараты», - подчеркнули в приюте.