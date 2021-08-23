К вечеру горячая вода поступит во все дома на Завеличье в Пскове

«Котельная уже запущена, после полного прогрева воды будет произведено подключение будок ЦТП во дворах домов и вода начнет поступать во все дома. Ориентировочное время, за которое вода нагреется до нужных значений – 17:00. В данный момент вода уже дошла до отметки в 50 градусов», – отметили на предприятии.

Специалисты добавили, что подача воды в новые дома может задержаться. Механизм подогревающий воду в таких домах необходимо запускать вручную в подвалах и сотрудникам управляющих компаний на это потребуется некоторое время.

Горячую воду отключили на Завеличье в Пскове для проведения профилактических работ.