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Общество / Коммуналка

К вечеру горячая вода поступит во все дома на Завеличье в Пскове

23 августа 2021 года, 13:34

Подачу горячей воды возобновят на Завеличье в Пскове в ближайшее время, сообщает «Комсомольская правда в Пскове» со ссылкой на Псковские тепловые сети.

К вечеру горячая вода поступит во все дома на Завеличье в Пскове

Фото пресс-службы Псковских теплосетей
К вечеру горячая вода поступит во все дома на Завеличье в Пскове

Фото пресс-службы Псковских теплосетей
К вечеру горячая вода поступит во все дома на Завеличье в Пскове

Фото пресс-службы Псковских теплосетей

«Котельная уже запущена, после полного прогрева воды будет произведено подключение будок ЦТП во дворах домов и вода начнет поступать во все дома. Ориентировочное время, за которое вода нагреется до нужных значений – 17:00. В данный момент вода уже дошла до отметки в 50 градусов», – отметили на предприятии.

Специалисты добавили, что подача воды в новые дома может задержаться. Механизм подогревающий воду в таких домах необходимо запускать вручную в подвалах и сотрудникам управляющих компаний на это потребуется некоторое время.

Горячую воду отключили на Завеличье в Пскове для проведения профилактических работ. 

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