97 заболевших и 10 выздоровевших добавилось в ковидстатистику Псковской области за сутки 22 августа, сообщает официальный Telegram-канал региона.

В Пскове (всего 16 тыс. 290) выявили 27 случаев коронавируса, в Великих Луках (всего 7 тыс. 503) – 13. 12 человек заразились в Невельском районе (всего 1 тыс. 788) и девять – в Псковском (всего 3 тыс. 756). По пять инфицированных зафиксировали в Островском (всего 2 тыс. 146) и Печорском (всего 819) районах, по три – в Пушкиногорском (всего 568), Палкинском (всего 482) и Локнянском (всего 327). По два случая коронавируса диагностировали в Великолукском (всего 1 тыс. 87), Порховском (всего 1 тыс. 407), Себежском (всего 773), Новоржевском (всего 654) и Дновском (всего 371) районах, по одному – в Опочецком (всего 1 тыс. 197), Дедовичском (всего 1 тыс. 33), Гдовском (всего 758), Пыталовском (всего 555), Стругокрасненском (всего 546), Бежаницком (всего 487) и Куньинском (всего 437).

С начала пандемии число ковидбольных достигло 46 тыс. 216. При этом выздоровели от этого заболевания 39 тыс. 499 человек, а умерли – 651.