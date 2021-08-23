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Общество

Андрей Неклюдов об аудитории «Серебряного дождя»: Это прогрессивно мыслящие люди

23 августа 2021 года, 12:40

Аудитория радиостанции «Серебряный дождь» - это прогрессивно мыслящие люди, заявил генеральный директор станции Андрей Неклюдов в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

Андрей Неклюдов об аудитории «Серебряного дождя»: Это прогрессивно мыслящие люди

«Это прогрессивно мыслящие люди с либеральными взглядами, стремящиеся к свободе и независимости, к развитию своего бизнеса или развитию своей личности в том месте, где они находятся и где они работают», - сказал Андрей Неклюдов.

По его словам, ядро аудитории составляют люди в возрасте от 40 до 45 лет. При этом соотношение мужчин и женщин примерно одинаковое.

«Около 75% всех радиослушателей «Серебряного дождя» – это люди, активные в профессии, в бизнесе, в жизни вообще. Это в основном средний класс: люди с амбициями, которые зарабатывают и могут зарабатывать больше, но обстоятельства, рыночные и экономические, не позволяют им это делать, и они открыто об этом говорят.», - отметил генеральный директор радиостанции.

Радиостанция «Серебряный дождь» вещает в Пскове на частоте 88.3 FM. Её партнером в Псковской области является ИД «Медиацентр 60», объединяющий «Псковскую правду», ПАИ, «КП-Псков» и «АиФ-Псков», а также радиостанции «Седьмое небо» и «Дача».

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