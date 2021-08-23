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Культура

В Пскове начинает вещание радиостанция «Серебряный дождь»

23 августа 2021 года, 11:40

Популярная радиостанция «Серебряный дождь» начинает свое вещание в Пскове 23 августа в 12:00. Как сообщает Псковское агентство информации, эфир будет вестись на частоте 88.3 FM.

«Другой такой радиостанции в российском сегменте эфира больше нет. У нас есть разговорные радиостанции, есть масса музыкальных – их большинство, но информационно-развлекательный формат в России представляет только «Серебряный дождь», - рассказал генеральный директор радиостанции Андрей Неклюдов.

Слоган «Серебряного дождя» - «Умное радио». 

Радиостанция является источником независимой и объективной информации для активных, самостоятельных людей, которые определяют развитие города и региона.

Музыкальная политика «Серебряного Дождя» ориентируется на интеллигентных людей, способных оценить качественную музыку. В плейлист не входят избитые, «народные» хиты, составляющие основу музыкального репертуара большинства радиостанций.

На «Серебряном Дожде» работают 35 ведущих, которые делают около 40 авторских программ. Каждая программа уникальна, потому что ведущие строят эфир на основе личного мнения и опыта. Слушатели также могут поделиться своим мнением: ведущие общаются с ними в прямом эфире по телефону или СМС.

Новости выходят на первой минуте каждого часа c 8 до 22 часов по будням.

Партнером «Серебряного дождя» в Псковской области стал ИД «Медиацентр 60», объединяющий «Псковскую правду», ПАИ, «КП-Псков» и «АиФ-Псков», а также радиостанции «Седьмое небо» и «Дача».

«Формат необычный и подойти с уже существующим лекалом даже крупным вещателям невозможно. Нужны были люди, энтузиазм и профессиональная пригодность которых позволят развивать «Серебряный дождь» в регионе», - объяснил генеральный директор радиостанции Андрей Неклюдов выбор партнера в Пскове.

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