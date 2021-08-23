Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия / ДТП

Четыре человека погибли и 20 пострадали в результате ДТП на дорогах Псковской области за неделю

23 августа 2021 года, 10:51

За прошедшую неделю, с 16 по 22 августа, в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах Псковской области погибли четыре человека и пострадали – 20. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Всего за семь дней полицейские зафиксировали 18 аварий и 1 тыс. 985 административных правонарушений. В частности, они выявили 61 пьяного водителя, 10 сели из которых сели за руль в состоянии алкогольного опьянения повторно.

«Уважаемые водители, зачастую именно управление транспортными средствами в состоянии опьянения и превышение скоростного режима являются причинами дорожно-транспортных происшествий и тяжёлых последствий», - отметили в Госавтоинспекции и призвали соблюдать Правила дорожного движения. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Пскове начинает вещание радиостанция «Серебряный дождь»
Пять человек потерялись в лесах Псковской области на выходных
От 15 до 20 градусов тепла прогнозируют в Псковской области 23 августа
Участница Паралимпиады из Пскова поделилась впечатлениями от Олимпийской деревни в Токио
В новом выпуске «Псковского телеграма» рассказали, кто распространяет фейки об отставке губернатора
Названы избирательные участки для голосования граждан без регистрации в Псковской области
Ещё две модельные библиотеки появятся в Псковской области до конца года
Более 135,6 тыс. псковичей полностью завершили курс вакцинации от СOVID-19
Еще более 300 жителей Псковской области выздоровели от коронавируса

Комментарии

Авторизация
No comments
Заседание по делу об установлении фактов геноцида состоится в Псковской области 9 августа

Происшествия
27 июля 16:30

Заседание по делу об установлении фактов геноцида состоится в Псковской области 9 августа

Судебное заседание состоится в Псковском областном суде.

В Пскове и пяти районах введён режим чрезвычайной ситуации из-за африканской чумы свиней

Происшествия / ЧП
14 июля 22:48

В Пскове и пяти районах введён режим чрезвычайной ситуации из-за африканской чумы свиней
На карантине: в трёх районах Псковской области выявлена африканская чума свиней

Происшествия / ЧП
9 июля 10:13

На карантине: в трёх районах Псковской области выявлена африканская чума свиней