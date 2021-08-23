Четыре человека погибли и 20 пострадали в результате ДТП на дорогах Псковской области за неделю

За прошедшую неделю, с 16 по 22 августа, в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах Псковской области погибли четыре человека и пострадали – 20. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Всего за семь дней полицейские зафиксировали 18 аварий и 1 тыс. 985 административных правонарушений. В частности, они выявили 61 пьяного водителя, 10 сели из которых сели за руль в состоянии алкогольного опьянения повторно.

«Уважаемые водители, зачастую именно управление транспортными средствами в состоянии опьянения и превышение скоростного режима являются причинами дорожно-транспортных происшествий и тяжёлых последствий», - отметили в Госавтоинспекции и призвали соблюдать Правила дорожного движения.