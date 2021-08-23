Пять человек потерялись в лесах Псковской области на выходных

Пять человек потерялись в лесном массиве Псковской области за три дня – с 20 по 22 августа. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

Так, 20 августа в 15:30 псковским спасателям поступила заявка от полиции: они просили помочь в поисках потерявшейся в лесу 68-летней женщины. В последний раз пенсионерку видели вблизи СНТ «Торошинка» Псковского района. Туда были направлены специалисты поисково-спасательного отряда города Пскова в составе шести человек на двух единицах техники. Женщину удалось найти только в 21:20.

В этот же день спасатели помогали в поиске пропавшей вблизи деревни Апросово Псковского района женщины и потерявшегося в лесном массиве у деревни Ждани Стругокрасненского района 46-летнего мужчины. Они вышли из леса самостоятельно.

В субботу, 21 августа, в 20:40 поступила заявка на поиск женщины, заблудившейся в лесу деревни Лющик Плюсского района. Однако, в 22:20 она смогла выбраться из леса сама.

В воскресенье, 22 августа, псковские спасатели искали потерявшуюся 80-летнюю женщину. Она ушла в лес в районе поселка Идрица Себежского района и не вернулась. Пожилую женщину удалось найти только в 23:00.