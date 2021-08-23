От 15 до 20 градусов тепла прогнозируют в Псковской области 23 августа

23 августа на территории Псковской области ожидается от 15 до 20 градусов тепла днем и от 3 до 8 градусов – ночью, сообщает официальный Telegram-канал региона со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

В этот день синоптики прогнозируют переменную облачность, местами кратковременные дожди. Ветер – западный, умеренный.

Максимальная температура в Пскове составит от 16 до 18 градусов тепла, минимальная – от 5 до 7 градусов. Днем возможны кратковременные дожди, однако уже ночью осадков не обещают.

В Великих Луках день пройдет без существенных осадков. Температура днем будет от 18 до 20 градусов тепла, ночью – от 4 до 6 градусов.