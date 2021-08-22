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Общество

Участница Паралимпиады из Пскова поделилась впечатлениями от Олимпийской деревни в Токио

22 августа 2021 года, 19:12

Участница Паралимпиады псковичка Александра Васильева рассказала Псковскому агентству информации об Олимпийской деревне в Токио, а также о своих впечатлениях в первые часы по приезде в столицу Японии. 

Участница Паралимпиады из Пскова поделилась впечатлениями от Олимпийской деревни в Токио

Теннисистка отметила, что Олимпийская деревня располагается в самом Токио. «Удивило, конечно, то, что говорят «деревня», а по факту ты приезжаешь, а там семнадцатиэтажные, восемнадцатиэтажные высотки. И их очень много, потому что очень много команд и очень большие команды по всем видам спорта», - подчеркнула она.

Сам город тоже произвел впечатление. «Это было удивление. Это был шок. Все было так интересно посмотреть. Что, где... И так всё красиво: и при свете, и в темноте. И так классно всё это. Осознавать не осознавалось. Все говорили: «Ты находишься на Паралимпийских играх». А я в первые часы вообще не верила», - поделилась Александра Васильева.

Александра Васильева - мастер спорта по настольному теннису. Она занимает 14-е место в мировом рейтинге по этому виду спорта. 

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