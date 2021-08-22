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Политика

В новом выпуске «Псковского телеграма» рассказали, кто распространяет фейки об отставке губернатора

22 августа 2021 года, 17:19

О том, кто распространяет информацию об уходе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова на работу в Москву после выборов в Госдуму, рассказали в новом выпуске программы «Псковский телеграм».

«Все пошло из одного питерского телеграм-канала, который гонит эту пургу уж которую неделю. Очевидно, что это пурга сознательная и продуманная. Кому-то мы наступили на хвост», - отметил советник губернатора региона Антон Сергеев.

Соведущий видеопроекта заверил, что глава региона доработает этот срок. «Михаил Ведерников уже говорил - и ничего не изменилось - он доработает этот срок и, если граждане поддержат, пойдет на следующий», - сказал Сергеев.

«Псковский телеграм» - видеопроект Псковского агентства информации о самом интересном и обсуждаем в региональном Telegram-пространстве. Он выходит еженедельно по пятницам начиная с января текущего года. Его постоянные ведущие: Александр Машкарин, Антон Сергеев и Максим Андреев.

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Комментарии

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Бабулечка
21:07 22.08.2021

Не надо на второй срок!!! Надоел его инстаграм за эти полтора года, а постановление об обязательной вакцинации подорвало доверие совсем, одним из первых регион заявил об обязательной вакцинации, губернатор не считается с жителями в этом вопросе, загоняя уколоться на экспериментальный укол. Скрываются побочные последствия этих вакцинаций. Ещё штрафовать собрался за невыполнение плана по вакцинации, при этом Сам не привит. О каком доверии можно рассуждать. 10,5 тысяч рублей прожит.мин-м пенс-ра

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