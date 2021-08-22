Названы избирательные участки для голосования граждан без регистрации в Псковской области

Избирательная комиссия Псковской области утвердила список избирательных участков для голосования граждан без регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, сообщили «Псковской правде» в региональном избиркоме.

Так, избиратели смогут проголосовать на выборах депутатов Государственной Думы в участке №6, который располагается в Городском культурном центре Пскова по адресу: площадь Победы, 1.

В Великих Луках для этих целей определен участок №108. Он расположится в Детской музыкальной школе на площади Ленина, 3.

Последний пункт - участок для голосования №415 – находится в деревне Михайлов Погост Локнянского района.

Выборы в Госдуму Российской Федерации будут проходить с 17 по 19 сентября.