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Политика / Выборы

Названы избирательные участки для голосования граждан без регистрации в Псковской области

22 августа 2021 года, 15:04

Избирательная комиссия Псковской области утвердила список избирательных участков для голосования граждан без регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, сообщили «Псковской правде» в региональном избиркоме.

Так, избиратели смогут проголосовать на выборах депутатов Государственной Думы в участке №6, который располагается в Городском культурном центре Пскова по адресу: площадь Победы, 1.

В Великих Луках для этих целей определен участок №108. Он расположится в Детской музыкальной школе на площади Ленина, 3.

Последний пункт - участок для голосования №415 – находится в деревне Михайлов Погост Локнянского района.

Выборы в Госдуму Российской Федерации будут проходить с 17 по 19 сентября.

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