Ещё две модельные библиотеки появятся в Псковской области до конца года, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем еженедельном видеообращении на странице в Instagram.

Модернизация ждёт Дедовичскую поселковую библиотеку и городскую детскую библиотеку им. А. Гайдара в Великих Луках. Заявкина реконструкцию этих учреждений победили в дополнительном конкурсе Министерства культуры.

Региону будет направлено 11 млн рублей на условиях софинансирования из областного бюджета. Средства пойдут на ремонт, покупку оборудования, пополнение фондов, а также повышение квалификации сотрудников.