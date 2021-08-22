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Общество

Ещё две модельные библиотеки появятся в Псковской области до конца года

22 августа 2021 года, 13:49

Ещё две модельные библиотеки появятся в Псковской области до конца года, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем еженедельном видеообращении на странице в Instagram.

Модернизация ждёт Дедовичскую поселковую библиотеку и городскую детскую библиотеку им. А. Гайдара в Великих Луках. Заявкина реконструкцию этих учреждений победили в дополнительном конкурсе Министерства культуры.

Региону будет направлено 11 млн рублей на условиях софинансирования из областного бюджета. Средства пойдут на ремонт, покупку оборудования, пополнение фондов, а также повышение квалификации сотрудников.

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