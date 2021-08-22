Более 135,6 тыс. псковичей полностью завершили курс вакцинации от СOVID-19

165 тыс. 810 жителей Псковской области привились первым компонентом вакцины от СOVID-19. Из них 135 тыс. 640 полностью завершили курс вакцинации, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.
165 тыс. 810 жителей Псковской области привились первым компонентом вакцины от СOVID-19. Из них 135 тыс. 640 полностью завершили курс вакцинации, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.
За минувшие сутки, 21 августа, первую прививку от коронавируса сделали 462 пациента, вторую – 1 тыс. 188. Ещё 16 человек прошли ревакцинацию. Общее число ревакцинированных достигло 350.
В настоящий момент в Псковской области израсходовано 84,3% поступившей вакцины.
«Записывайтесь на вакцинацию – начало осени будет непростым», - подчеркнул глава региона.