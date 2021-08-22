Еще более 300 жителей Псковской области выздоровели от коронавируса

За сутки 21 августа в ковидстатистику Псковской области добавился ещё 301 человек, победивший это заболевание. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Количество заболевших за минувшие сутки почти в три раза меньше– 101 человек. Так, 15 случаев коронавируса выявили в Великих Луках (всего 7 тыс. 490), 12 – в Островском районе (всего 2 тыс. 141), 10 – в Пскове (всего 16 тыс. 263). По девять человевек заразились в Невельском (всего 1 тыс. 776) и Себежском (всего 771) районах, по пять – в Порховском (всего 1 тыс. 405), Опочецком (всего 1 тыс. 196), Стругокрасненском (всего 545) и Пустошкинском (всего 467). В Новоржевском районе (всего 652) диагностировали восемь случаев коронавируса, в Бежаницком (всего 486) – четыре. Всего по два заболевших зафиксировали в Псковском (всего 3 тыс. 747), Новосокольническом (всего 1 тыс. 205), Плюсском (всего 808), Палкинском (всего 479) и Красногородском (всего 404) районах, по одному – в Пушкиногорском (всего 565), Пыталовском (всего 554), Куньинском (всего 436) и Дновском (всего 369).

«Динамика выздоровевших вселяет оптимизм! Желаю всем, кого затронул COVID-19, справиться с заболеванием», - подчеркнул глава региона.

С начала пандемии СОVID-19 подтвердилось 46 тыс. 119 случаев заражения. Выздоровели от коронавируса 39 тыс. 489 человек, скончались – 644.