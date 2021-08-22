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Общество

За нарушение сроков обязательной вакцинации псковским организациям грозит штраф до 500 тысяч рублей

22 августа 2021 года, 11:14

За нарушение сроков обязательной вакцинации псковским организациям грозит штраф до 500 тысяч рублей или приостановка деятельности до 90 дней, за непредоставление сведений о вакцинации сотрудников – штраф до 300 тысяч рублей. Об губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в еженедельном видеообращении на своей странице в Instagram.

За нарушение сроков обязательной вакцинации псковским организациям грозит штраф до 500 тысяч рублей

Согласно постановлению главного санитарного врача срок обязательной вакцинации для большинства категорий граждан истекает в сентябре. «Объективных причин для невыполнения задачи больше нет – вакцины в регионе достаточно», - подчеркнул глава региона.

Он также напомнил, что в ближайшие дни вакцинацию должны закончить педагоги, медики и социальные работники. «В этой части в целом по региону необходимый показатель перевыполнен, но остаются отдельные учреждения, которые не добились поставленной цели. Задача очень серьёзная, и от её выполнения зависит безопасность сотен и тысяч жителей нашей области», - заявил Михаил Ведерников. 

Губернатор обратил внимание, что с 25 августа Роспотребнадзор начинает проверки. В случае нарушения должностным лицам грозит штраф до 150 тысяч рублей и отстранение от должности.

«Я знаю, что большинство уже прислушалось к требованиям Роспотребнадзора. Остальным же рекомендую взвесить риски и принять правильное решение в пользу здоровья своих сотрудников. Впереди сложное время и риски слишком высоки», - заключил Михаил Ведерников.

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