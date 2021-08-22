Число госпитализируемых в псковскую «инфекционку» выросло на треть

За несколько дней число госпитализируемых в Псковскую областную инфекционную больницу выросло на треть, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в еженедельном видеообращении на своей странице в Instagram.

Глава региона отметил, что в определённый момент загрузка коечного фонда для коронавирусных больных составляла около 80%. При этом в реанимации находилось 30 человек одновременно.

Такой всплеск Михаил Ведерников связал с двумя факторами: завершение сезона отпусков и позднее обращение за медицинской помощью

«Мы все прекрасно понимаем, что в курортных зонах ограничительным мероприятиям объективно уделяется не так много внимания. Поэтому определённое количество людей возвращаются с отдыха заболевшими, причём нередко с развёрнутой картиной ковида, а иногда ещё и с запущенной пневмонией», - подчеркнул губернатор.

В заключение Михаил Ведерников призвал псковичей не откладывать необходимое лечение. Особенно, если высокая температура, которую сложно сбить, держится более трёх дней.