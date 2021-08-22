Число госпитализируемых в псковскую «инфекционку» выросло на треть

За несколько дней число госпитализируемых в Псковскую областную инфекционную больницу выросло на треть, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в еженедельном видеообращении на своей странице в Instagram.
За несколько дней число госпитализируемых в Псковскую областную инфекционную больницу выросло на треть, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в еженедельном видеообращении на своей странице в Instagram.
Глава региона отметил, что в определённый момент загрузка коечного фонда для коронавирусных больных составляла около 80%. При этом в реанимации находилось 30 человек одновременно.
Такой всплеск Михаил Ведерников связал с двумя факторами: завершение сезона отпусков и позднее обращение за медицинской помощью
«Мы все прекрасно понимаем, что в курортных зонах ограничительным мероприятиям объективно уделяется не так много внимания. Поэтому определённое количество людей возвращаются с отдыха заболевшими, причём нередко с развёрнутой картиной ковида, а иногда ещё и с запущенной пневмонией», - подчеркнул губернатор.
В заключение Михаил Ведерников призвал псковичей не откладывать необходимое лечение. Особенно, если высокая температура, которую сложно сбить, держится более трёх дней.
Каждый день да через день СМИ сообщают, что по сорок человек госпитализируют в новую инфекционку Пскова. Вместимость больницы на двести койкомест, кто то сочиняет неправду. Уже многие страны официально сообщают о количестве побочек от этих "вакцин", а наши темнят и темнят. И ещё штрафами припугивают работодателей за невыполнение плана по экспериментальным препаратам. Да кто вы такие, чтобы гнобить население со своим "авторитетом".Подумайте, что вас ждёт в недалёком будущем.