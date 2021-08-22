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Общество / Здоровье

Число госпитализируемых в псковскую «инфекционку» выросло на треть

22 августа 2021 года, 10:49

За несколько дней число госпитализируемых в Псковскую областную инфекционную больницу выросло на треть, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в еженедельном видеообращении на своей странице в Instagram.

Число госпитализируемых в псковскую «инфекционку» выросло на треть

Глава региона отметил, что в определённый момент загрузка коечного фонда для коронавирусных больных составляла около 80%. При этом в реанимации находилось 30 человек одновременно.

Такой всплеск Михаил Ведерников связал с двумя факторами: завершение сезона отпусков и позднее обращение за медицинской помощью

«Мы все прекрасно понимаем, что в курортных зонах ограничительным мероприятиям объективно уделяется не так много внимания. Поэтому определённое количество людей возвращаются с отдыха заболевшими, причём нередко с развёрнутой картиной ковида, а иногда ещё и с запущенной пневмонией», - подчеркнул губернатор. 

В заключение Михаил Ведерников призвал псковичей не откладывать необходимое лечение. Особенно, если высокая температура, которую сложно сбить, держится более трёх дней. 

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Комментарии

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Бабулечка
11:31 22.08.2021

Каждый день да через день СМИ сообщают, что по сорок человек госпитализируют в новую инфекционку Пскова. Вместимость больницы на двести койкомест, кто то сочиняет неправду. Уже многие страны официально сообщают о количестве побочек от этих "вакцин", а наши темнят и темнят. И ещё штрафами припугивают работодателей за невыполнение плана по экспериментальным препаратам. Да кто вы такие, чтобы гнобить население со своим "авторитетом".Подумайте, что вас ждёт в недалёком будущем.

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