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Общество

До 20 градусов тепла и дожди ожидаются в Псковской области 22 августа

22 августа 2021 года, 10:10

Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области 22 августа. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

До 20 градусов тепла и дожди ожидаются в Псковской области 22 августа

Температура в этот день будет от 15 до 20 градусов тепла днем и от 5 до 10 градусов –ночью. Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер – западный, умеренный. 

В Пскове синоптики также прогнозируют кратковременные дожди. Дневная температура составит от 16 до 18 градусов тепла, ночная – от 7 до 9.

В Великих Луках будет без существенных осадков. Температура днем – от 18 до 20 градусов тепла, ночью – от 6 до 8 градусов.

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