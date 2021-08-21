Двух мальчиков сбил водитель в Невеле и скрылся с места аварии. Как передает корреспондент «Невельского вестника», один ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу в Великие Луки, второй пока отпущен домой.

Мальчики 9 и 12 лет шли по обочине, когда на ул. Горького, 66 них налетела машина ВАЗ 2115. Девятилетнего ребенка она протащила около 15 метров. Водитель с места ДТП скрылся, но известно, что его уже обнаружила дорожная полиция.

На месте аварии работают сотрудники скорой помощи и ГИБДД, выясняют обстоятельства произошедшего.