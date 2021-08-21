Скульптурная композиция «Александр Невский с дружиной», которую установят в Самолве, находится в процессе сборки. Об этом на совещании по вопросам строительства в деревне Самолва Гдовского района мемориального комплекса сообщил заместитель губернатора Василий Осипов, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Он рассказал, что строительство идет по графику. Уже выполнены монолитные работы по устройству фундаментов под мемориальный комплекс и павильоны, сделана вертикальная планировка территории, устроена большая часть пешеходных дорожек, а также парковка почти на 200 мест.

Завершается укладка наружных сетей электро- и водоснабжения, рабочие сажают деревьев. Уже 110 сосен украсили берег Чудского озера. На ближайшие дни запланирован посев травы и оформление территории сотней декоративных валунов.

Скульптурная композиция находится на этапе сборки. На следующей неделе она прибудет на место, после чего начнется ее установка и монтаж мозаичного панно.