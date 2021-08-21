Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Скульптурная композиция «Александр Невский с дружиной», которую установят в Самолве, находится в процессе сборки

21 августа 2021 года, 14:50

Скульптурная композиция «Александр Невский с дружиной», которую установят в Самолве, находится в процессе сборки. Об этом на совещании по вопросам строительства в деревне Самолва Гдовского района мемориального комплекса сообщил заместитель губернатора Василий Осипов, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Он рассказал, что строительство идет по графику. Уже выполнены монолитные работы по устройству фундаментов под мемориальный комплекс и павильоны, сделана вертикальная планировка территории, устроена большая часть пешеходных дорожек, а также парковка почти на 200 мест.

Завершается укладка наружных сетей электро- и водоснабжения, рабочие сажают деревьев. Уже 110 сосен украсили берег Чудского озера. На ближайшие дни запланирован посев травы и оформление территории сотней декоративных валунов.

Скульптурная композиция находится на этапе сборки. На следующей неделе она прибудет на место, после чего начнется ее установка и монтаж мозаичного панно.


  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Три человека погибли в сгоревшем гостевом доме в псковской деревне
В Псковской области определены многодетные семьи, которые получат сертификаты на жилье
Еще 100 человек заболели коронавирусом в Псковской области
В Пскове построят новый завод
Под завалами сгоревшего гостевого дома в Псковском районе могут находиться люди
Смертельное ДТП произошло в Стругокрасненском районе
27-й выпуск «Псковского телеграма» вышел в эфир
Фестиваль «Крещендо» состоится в Зелёном театре Пскова 3 сентября
Великолукский велогонщик завоевал три награды на Чемпионате России

Комментарии

Авторизация
No comments
Дорога на кладбище

Общество
19 августа 10:48

Дорога на кладбище

Жители псковской деревни не могут добраться до захоронений родственников

Тревожные симптомы

Общество / Здоровье
18 августа 10:41

Тревожные симптомы

С чем могут быть связаны тошнота и кровотечения?
Все с начала

Общество / Здоровье
17 августа 16:27

Все с начала

Ревакцинация от коронавируса: чем, где и когда