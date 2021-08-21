В Псковской области определены многодетные семьи, которые получат сертификаты на жилье. Как сообщил в своем Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников, на третьем заседании Совета по делам многодетных семей были определены победители регионального конкурса «Многодетная семья года».

В номинации «Лучшая городская семья» победителем стала семья Максима и Анастасии Князьковых из Великих Лук. В номинации «Лучшая сельская семья» – семья Сергея и Олеси Брекиных из деревни Портянниково Псковского района.

У обеих семей есть благодарственные письма и дипломы, поощрения с мест занятости, участие в общественно-полезной и благотворительной деятельности, активная гражданская позиция, здоровый образ жизни и так далее.

«Пусть эта победа вдохновит все семьи области быть такими же активными и дружными», - написал Ведерников.