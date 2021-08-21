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Экономика / Инвестиции

В Пскове построят новый завод

21 августа 2021 года, 10:31

В Пскове построят новый завод. Компания «КриоГаз» намерена продолжить свою деятельность в регионе. О договоренности с руководством компании сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram.

Производственная мощность завода составит 30 тыс. тонн СПГ, инвестиции — более 3 млрд рублей, число новых рабочих мест — 40.

«К перспективным направлениям деятельности компании относятся также строительство газозаправочной станции в Новосокольническом районе и оказание комплексной услуги по переводу автомобилей на газовое обслуживание. Желаю нашим инвесторам успехов, а мы со своей стороны окажем максимальную помощь и поддержку», — написал глава региона.

Отметим, что компания в Пскове работает с 2016 года, за это время в ей было инвестировано более 700 млн рублей и создано 26 рабочих мест. 

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