Смертельное ДТП произошло в Стругокрасненском районе. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, погибли три человека, их тела пришлось извлекать из автомобиля специальными средствами.

Аврия произошла в ночь на 21 августа на трассе Санкт-Петербург - Невель в Стругокрасненском районе.

Столкнулись легковой автомобиль Kia и фура Volvo. Водитель легковушки, по предварительной информации, выехал на полосу встречного движения и произошло лобовое столкновение.

Машина загорелась, люди погибли на месте.

Машина двигалась в сторону Санкт-Петербурга.

На месте работали следственно-оперативная группа и сотрудники ДПС.