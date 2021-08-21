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Происшествия / ДТП

Смертельное ДТП произошло в Стругокрасненском районе

21 августа 2021 года, 08:24

Смертельное ДТП произошло в Стругокрасненском районе. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, погибли три человека, их тела пришлось извлекать из автомобиля специальными средствами.

Аврия произошла в ночь на 21 августа на трассе Санкт-Петербург - Невель в Стругокрасненском районе.

Столкнулись легковой автомобиль Kia и фура Volvo. Водитель легковушки, по предварительной информации, выехал на полосу встречного движения и произошло лобовое столкновение.

Машина загорелась, люди погибли на месте.

Машина двигалась в сторону Санкт-Петербурга.

На месте работали следственно-оперативная группа и сотрудники ДПС. 

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