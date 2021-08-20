Фестиваль «Крещендо» состоится в Зелёном театре Пскова 3 сентября

3 сентября в Зелёном театре Пскова состоится большой концерт известного пианиста Дениса Мацуева. Концерт будет знаменовать возвращение фестиваля «Крещендо», который снова будет проходить в Пскове ежегодно. Пригласительные билеты на фестиваль будут выдаваться в кассе Псковского драмтеатра 22 и 23 августа.

Концерт знаменитого пианиста-виртуоза Дениса Мацуева пройдет в Зеленом театре 3 сентября в 18:00. Известный музыкант поднимется на одну сцену с симфоническим оркестром Псковской области и детьми-лауреатами музыкальных конкурсов – Елисеем Мысиным (фортепиано), Анастасией Тюриной (балалайка), Даниилом Тюриным (фортепиано).

Более тысячи зрителей смогут посетить концерт бесплатно. Количество мест соответствует 50-процентной рассадке зрителей.

Пригласительные билеты будут выдаваться в кассе Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина (ул. Пушкина, 13) два дня: в воскресенье и понедельник (22 и 23 августа). Половина билетов поступит в кассу 22 августа к ее открытию (11:30), вторая половина – 23 августа к 11:30. Один зритель сможет получить не более двух билетов.