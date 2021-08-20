Акция «Ночь кино 2021» пройдет в Псковской области

28 августа на площадках Домов культуры в 13 районах Псковской области пройдет Всероссийская акция «Ночь кино 2021». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

В рамках акции на площадках со свободным доступом для всех гостей планируется демонстрация трех российских фильмов. В программу показа включены одни из самых значимых российских картин 2020 и 2021 годов: «Огонь» (режиссер Алексей Нужный), «Конек-горбунок» (режиссер Олег Погодин), «Пальма» (режиссер Александр Домогаров-младший).

Организаторы акции — Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино) и Министерство культуры России. В Псковской области «Ночь кино» пройдет при поддержке регионального комитета по культуре.

Акция пройдет с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

В районах Псковской области событие можно будет посетить бесплатно, однако потребуется заблаговременная регистрация в связи с ограниченным числом мест.