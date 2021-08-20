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Общество / Здоровье

2ГИС нанес на карты тысячи пунктов вакцинации в России, Казахстане и других странах

20 августа 2021 года, 15:58

2ГИС дополнил информацию о местах, где можно поставить вакцину от коронавируса: на картах теперь отображаются 7000 пунктов вакцинации, больше всего - в городах России и Казахстана.

Геосервис показывает пункты, которые размещаются в медицинских учреждениях, в торговых центрах, многофункциональных центрах обслуживания населения (МФЦ), администрациях, школах, библиотеках и на крупных предприятиях (например, на заводах).

Добавлять пункты на карту 2ГИС начал зимой. Сейчас на картах сервиса уже более 6500 таких точек в России, 300 - в Казахстане, около 200 в столицах Киргизии и Узбекистана. В Москве количество стационарных точек вакцинации превышает 430, в Санкт-Петербурге составляет около 200, в Новосибирске - около 100.

В России информация о местах вакцинации в 2ГИС дополнена благодаря сотрудничеству с Центрами управления регионами, сведения регулярно обновляются. Данные обо всех пунктах, как частных, так и государственных были верифицированы ЦУР с региональными минздравами.

В июле пункты вакцинации на картах 2ГИС искали в 3 раза чаще, чем в июне. В первой половине августа активность пользователей в поиске таких точек уже выше июньской.

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