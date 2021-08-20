Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

На тренировки по скандинавской ходьбе приглашает всех желающих Псковский облсовпроф

20 августа 2021 года, 14:12

Псковский облсовпроф совместно с Добровольным физкультурным союзом приглашает всех желающих от 18 до 59 лет на тренировки по северной (скандинавской) ходьбе.

На тренировки по скандинавской ходьбе приглашает всех желающих Псковский облсовпроф

Фото пресс-службы Псковского облсовпрофа
В проект входят теоретическое занятие, три бесплатные тренировки, итоговое масштабное соревнование 25 сентября. Команда Псковского облсовпрофа уже приступила к тренировочному процессу и готовится к соревнованиям.

В облсовпрофе напоминают, что северная ходьба – принятая во всем мире практика по повышению здоровья, а инструкторы проекта научат правильной технике и необходимым навыкам.

«Этот проект в своем роде уникальный, - сообщил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов, - он направлен на сплочение трудовых коллективов, оздоровление и просветительство. При этом все тренировки абсолютно бесплатны. Уверен, что многие псковичи хотели попробовать скандинавскую ходьбу, но не имели возможность получить стартовые знания. Мы предлагаем грамотную систему тренировок и уверены, мечты многих сбудутся».

Чтобы принять участие в проекте, необходимо собрать команду от предприятия или организации в составе 10 человек и связаться с координатором проекта Костюченко Ириной Викторовной, инструктором международной федерации ONWF по северной (скандинавской) ходьбе, координатором проекта «Северная ходьба – новый образ жизни» по Псковской области по телефону +7-911-885-21-21.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковский губернатор подписал указ о материальной помощи псковским учителям
Начало осени в Псковской области будет прохладным
В Псковской области планируется строительство второй очереди завода сжиженного природного газа
Из-за соревнований по спортивному ориентированию в Пскове перекроют несколько улиц
Более трех тысяч жителей Псковской области привились от коронавируса за сутки
Число ТОСов в Псковской области достигло 242
Еще 292 человека выздоровели от коронавируса в Псковской области
Администрация Пскова поможет танцевальному клубу «Рио-Рита» найти помещение для занятий
Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области 20 августа

Комментарии

Авторизация
No comments
Дорога на кладбище

Общество
19 августа 10:48

Дорога на кладбище

Жители псковской деревни не могут добраться до захоронений родственников

Тревожные симптомы

Общество / Здоровье
18 августа 10:41

Тревожные симптомы

С чем могут быть связаны тошнота и кровотечения?
Все с начала

Общество / Здоровье
17 августа 16:27

Все с начала

Ревакцинация от коронавируса: чем, где и когда