На тренировки по скандинавской ходьбе приглашает всех желающих Псковский облсовпроф

Псковский облсовпроф совместно с Добровольным физкультурным союзом приглашает всех желающих от 18 до 59 лет на тренировки по северной (скандинавской) ходьбе.

В проект входят теоретическое занятие, три бесплатные тренировки, итоговое масштабное соревнование 25 сентября. Команда Псковского облсовпрофа уже приступила к тренировочному процессу и готовится к соревнованиям.

В облсовпрофе напоминают, что северная ходьба – принятая во всем мире практика по повышению здоровья, а инструкторы проекта научат правильной технике и необходимым навыкам.

«Этот проект в своем роде уникальный, - сообщил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов, - он направлен на сплочение трудовых коллективов, оздоровление и просветительство. При этом все тренировки абсолютно бесплатны. Уверен, что многие псковичи хотели попробовать скандинавскую ходьбу, но не имели возможность получить стартовые знания. Мы предлагаем грамотную систему тренировок и уверены, мечты многих сбудутся».

Чтобы принять участие в проекте, необходимо собрать команду от предприятия или организации в составе 10 человек и связаться с координатором проекта Костюченко Ириной Викторовной, инструктором международной федерации ONWF по северной (скандинавской) ходьбе, координатором проекта «Северная ходьба – новый образ жизни» по Псковской области по телефону +7-911-885-21-21.