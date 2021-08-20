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Транспорт

Из-за соревнований по спортивному ориентированию в Пскове перекроют несколько улиц

20 августа 2021 года, 11:11

20, 21 и 22 августа в связи с проведением Всероссийских соревнований по спортивному ориентированию в Пскове перекроют несколько улиц. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации города.

Так, 20 августа движение транспорта ограничено на участке улицы Герцена - от улицы Леона Поземского до улицы Волкова. Дорога будет закрыта до 16:00. В качестве объезда администрация Пскова рекомендует использовать улицу Труда.

21 августа с 10:00 до 16:00 будет перекрыт участок улицы Красноармейской от дома №4 до Ольгинской набережной - пересечение с улицей Красноармейской при движении с улицы Малясова. В качестве объезда можно использовать улицу Максима Горького. 

22 августа с 9:30 до 14:00 для транспорта закроют участок улицы Некрасова от Октябрьского проспекта до Комсомольского переулка. Для объезда подойдут улицы Свердлова и Советская.

«Приносим извинения за временные неудобства. Просим планировать ваши поездки заранее и соблюдать требования дорожных знаков», - добавили в администрации Пскова.

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