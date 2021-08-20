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Общество / Здоровье

Более трех тысяч жителей Псковской области привились от коронавируса за сутки

20 августа 2021 года, 11:03

3 тыс. 307 жителей Псковской области привились от коронавируса за сутки 19 августа. Как сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте, первый компонент вакцины получили 978 человек, второй – 2 тыс. 320.

Всего процедуру начали 164 тыс. 79 жителей региона. Оба компонента получили 131 тыс. 589 человек. Ревакцинацию прошли 310 псковичей, в том числе 22 – за минувшие сутки.

В настоящий момент запас вакцины израсходован в Псковской области на 83,9%. «Пару месяцев назад все стояли в очередях и не могли попасть на вакцинацию. Сейчас прививки в регионе достаточно пользуйтесь случаем, записывайтесь», - подчеркнул губернатор. 

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