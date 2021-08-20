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Общество

Число ТОСов в Псковской области достигло 242

20 августа 2021 года, 10:54

На территории Псковской области действуют 242 территориальных общественных самоуправления (ТОС), заявил губернатор Михаил Ведерников в ходе международной конференции местных сообществ «Укрепляем мир общинами», передаёт Псковское агентство информации.

Число ТОСов в Псковской области достигло 242

Фото из официального Telegram-канала Псковской области

Открывая конференцию, Михаил Ведерников поблагодарил организаторов за доверие, за внимание к такой важной теме и за то, что местом проведения этого мероприятия они выбрали Псков. Отдельную благодарность глава региона выразил депутату Госдумы Виктору Кидяеву, который присоединился к конференции в режиме видео-конференц-связи.

Губернатор напомнил, что в Псковской области расположено более восьми тысяч населённых пунктов и каждый обладает своими особенностями. Однако, везде есть неравнодушные люди, которые хотят сделать территорию своего проживания комфортной. Этому и способствуют ТОСы: они помогают обустроить двор, улицу, целый микрорайон.

Число ТОСов в Псковской области активно растёт, подчеркнул Михаил Ведерников и добавил, что в 2018 году было зарегистрировано только два ТОСа, сейчас – 242.

Их развитие, по словам губернатора, является одним из стратегических направлений для Псковской области. «Вся Псковская область должна состоять из ТОСов так же, как сейчас состоит из районов», – заметил он.

К 2022 году на развитие ТОСов в Псковской области планируется выделить не менее 26 млн рублей.

Число ТОСов в Псковской области достигло 242

Фото из официального Telegram-канала Псковской области

Международная конференция местных сообществ «Укрепляем мир общинами» проходит в Большом концертном зале филармонии Пскова. Участники конференции обсудят возможности и перспективы развития местных сообществ в общественной дипломатии, опыт воплощения в жизнь инициатив ТОСовцами Псковской области, практику реализации института общественных советников главы города, дипломатию соседства и другое.

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