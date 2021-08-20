Еще 292 человека выздоровели от коронавируса в Псковской области

Большую часть инфицированных – 21 пациент – выявили в Великих Луках (всего 7 тыс. 454). В Пскове (всего 16 тыс. 220) заразились 20 человек. Еще восемь заболевших выявили в Невельском районе (всего 1 тыс. 764), пять – в Псковском (всего 3 тыс. 738). По семь ковидбольных добавилось в Опочецком (всего 1 тыс. 188), Дедовичском (всего 1 тыс. 29) и Себежском (всего 761) районах, по четыре – в Островском (всего 2 тыс. 129), Плюсском (всего 806), Гдовском (всего 757) и Локнянском (всего 324). В Печорском (всего 814), Новосокольническом (всего 1 тыс. 195), Новоржевском (всего 644), Стругокрасненском (всего 540), Пустошкинском (всего 462) и Куньинском (всего 430) районах диагностировали по два случая коронавируса, в Великолукском (всего 1 тыс. 79) и Палкинском (всего 477) – по одному.

С начала пандемии в Псковской области подтвердилось 45 тыс. 918 случаев СOVID-19. Излечились от этого заболевания 38 тыс. 887 человек, умерли – 637.

«Остаётся актуальной проблема позднего обращения за медицинской помощью. ЗАБОЛЕЛИ? Почувствовали себя плохо? НЕ ТЯНИТЕ с вызовом врача при высокой температуре», - добавил глава региона.