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Общество

Администрация Пскова поможет танцевальному клубу «Рио-Рита» найти помещение для занятий

20 августа 2021 года, 09:50

Представители танцевального клуба «Рио-Рита» попросили администрацию Пскова предоставить им возможность заниматься в одном из домов культуры города. Речь об этом шла в ходе рабочей встречи заместителя главы городской администрации Павла Волкова с представителями клуба 19 августа.

Администрация Пскова поможет танцевальному клубу «Рио-Рита» найти помещение для занятий

«Помещение, где занимается клуб, находится в настоящее время в неудовлетворительном состоянии, а в скором времени может быть и вовсе снесен», - подчеркнула активистка и добавила, что коллектив боится остаться на улице.

В настоящее время «Рио-Рита» занимается в «Таблетке» и относится к муниципальному предприятию «Парки и ярмарки города Пскова». Руководительница проекта – Елена Павлова – арендует для коллектива 1/3 здания. Однако, скоро в нем может начаться реконструкция под театр кукол: для этого «Таблетку» передали в управление Театрально-концертной дирекции.

Павел Волков пообещал рассмотреть этот вопрос в ближайшее время. Есть вероятность, что для занятий клуба предоставят зал в «Доме офицеров».

Администрация Пскова поможет танцевальному клубу «Рио-Рита» найти помещение для занятий

«Рио-Рита» — это уникальный псковский клуб для людей в возрасте. В коллективе есть и ветераны, и одинокие пожилые люди. Занятия помогают им быть в форме, проводить активно время и общаться.

С этого года внутренним приказом МП «Парки и ярмарки города Пскова» клуб официально оформлен как клуб по интересам при муниципальном предприятии. В связи с ограничительными мерами по коронавирусу заседания клуба проходят в закрытом формате.

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