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Общество

Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области 20 августа

20 августа 2021 года, 09:11

Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области 20 августа. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

В этот день синоптики прогнозируют от 17 до 22 градусов тепла днем и от 8 до 13 – ночью. Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер будет южных направлений умеренный.

В Пскове также обещают кратковременные дожди. Столбики термометров здесь поднимутся до 19-21 градуса тепла днем, а ночью ожидается понижение температуры до 9-11 градусов.

В Великих Луках будет без существенных осадков. Температура днем составит от 20 до 22 градусов тепла, ночью – от 9 до 11 градусов.

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