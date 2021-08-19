В Великих Луках появится развлекательный семейный центр с пятью кинотеатрами. Об этом рассказал руководитель «Луки Парка» Александр Терентьев, пишет городской сайт «Луки.ру».

По его словам, семейный развлекательный центр появится рядом с парком аттракционов «Луки Парк». В центре будет три этажа, на которых расположатся зоны отдыха и развлечений, а также три кафе, кондитерская и пять кинотеатров.

На третьем этапе планируется строительство гостиницы со спа-центром. Весь проект собираются завершить в 2025 году.