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Экономика / Инвестиции

В Великих Луках появится развлекательный семейный центр с пятью кинотеатрами

19 августа 2021 года, 20:40

В Великих Луках появится развлекательный семейный центр с пятью кинотеатрами. Об этом рассказал руководитель «Луки Парка» Александр Терентьев, пишет городской сайт «Луки.ру».

По его словам, семейный развлекательный центр появится рядом с парком аттракционов «Луки Парк». В центре будет три этажа, на которых расположатся зоны отдыха и развлечений, а также три кафе, кондитерская и пять кинотеатров.

На третьем этапе планируется строительство гостиницы со спа-центром. Весь проект собираются завершить в 2025 году.


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