Псковский завод «Титан-Полимер» станет партнером профориентационного проекта

Псковский Детский фонд и завод «Титан-Полимер» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта «Навигатор в мире профессий». В рамках соглашение предусмотрен информационный обмен и содействие в организации профориентационных мероприятий для воспитанников интернатных учреждений региона.

В рамках проекта в очном и удаленном формате будут проводиться экскурсии на предприятие и встречи с успешными представителями этого направления. Мероприятия будут проводиться с целью развития профессиональных навыков и профессиональную ориентацию воспитанников школ-интернатов.

Генеральный директор завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко отметил, что завод готов к сотрудничеству с учебными заведениями и рассказал, что в рамках экскурсий школьники подробно познакомятся с современным высокотехнологичным производством, узнают о правилах охраны труда на производственном объекте, о спецодежде и необходимости использования индивидуальных средств защиты; о прогрессивных технологиях, обеспечивающих максимальную защиту окружающей среды, замкнутом производственном цикле, позволяющем минимизировать выбросы в атмосферу, об основных подразделениях завода, качестве и назначении продукции.

Проект рассчитан на учеников с первого по 11 классы, однако наибольший упор делается на учащихся 8-11 классов. Планируется, что 350 воспитанников интернатных учреждений из числа выпускников (учащиеся 8-11 классов) примут участие в составлении индивидуальных образовательных маршрутов, экскурсиях на предприятия и тренингах.

Заместитель председателя Псковского областного отделения Российского детского фонда Юлия Колесова отметила, что выпускникам школ-интернатов сложнее, поскольку они чаще других оказываются неподготовленными к самостоятельной жизни и испытывают сложности с тем, чтобы принимать решения, оставшись без поддержки и опеки педагогов.

«Главная задача нашего проекта – это помочь ребятам в профессиональном самоопределении», - добавила Юлия Колесова.

Проект «Навигатор в мире профессий» реализуется при поддержке фонда президентских грантов. Завод «Титан-Полимер» поддержит и другие проекты фонда. В частности, руководство предприятия приняло решение помочь детям из малообеспеченных семей и детям-сиротам подготовиться к новому учебному году.