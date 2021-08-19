Уровень общей безработицы в Псковской области ниже среднероссийского. Об этом губернатор Михаил Ведерников заявил в ходе очередного заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда 19 августа, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

«В части восстановления занятости населения мы уже вышли на тот уровень, который для себя определили к сентябрю. Неплохие результаты. Благодаря этому ситуация на рынке труда Псковской области остается стабильной. На сегодняшний день уровень общей безработицы в регионе ниже среднероссийского. В области он составляет 4,5%. В России - почти 5%», — сказал глава региона.

Положительные результаты, по его словам, зафиксированы в борьбе с теневым сектором экономики: проводятся рейды по выявлению людей без официального трудоустройства и легализации их занятости. В этом направлении Михаил Ведерников отметил адресную работу администраций Бежаницкого и Порховского районов, которые они активно способствуют заключению трудовых контрактов и регистрации самозанятых. Руководство этих муниципалитетов поделилось накопленным опытом и результатами проводимых мероприятиях.

Также участники обсудили новый вызов – эпизоотическая обстановка по африканской чуме свиней в Псковской области. «Вирус ударил по свиноводческой отрасли региона, привел к сокращению значительного числа работников — речь идет о двухстах специалистах. Их трудоустройство, а по необходимости и профессиональная переподготовка — это задача, которую мы с вами должны взять на особый контроль. Люди, по сути, пострадали от стихийного бедствия. Большинство из них обратилось в службу занятости и ждет нашей поддержки. Это доверие нужно оправдать», — подчеркнул Михаил Ведерников.