Коллективный договор подписали профсоюзы с руководством Псковпасажиравтотранса

Состоялось подписание коллективного договора на ГППО «Псковпасажиравтотранс» между работодателем и работниками, являющимися членами профсоюза, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Со стороны работодателя подпись поставил руководитель предприятия Владимир Ревазов, от профсоюзной стороны – председатель Псковской областной организации профсоюза автотранспорта и дорожного хозяйства Василий Дворниченко.

В процессе переговоров и подписания принял участие председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов. По его мнению, переговорный процесс прошёл успешно. «Предприятие остаётся социально ориентированным, - сообщил он, - в документе закреплены дополнительные льготы и гарантии для работников, определён порядок индексации заработной платы».

Руководитель облсовпрофа также подчеркнул, что на предприятии уделяется большое внимание безопасности рабочего места, осуществляется комплексный ремонт и обновляется материально-техническая база.

«Всё делается для того, чтобы человеку хотелось идти на работу, что бы он был максимально защищён. Работы предстоит ещё очень много, но я уверен всё получится, а связка грамотные профсоюзы и ответственные работодатели в очередной раз доказала свою эффективность», – отметил Игорь Иванов.