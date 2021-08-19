Псковича осудили за ложное сообщение о готовящихся взрывах

Жителя Пскова осудили за ложное сообщение о готовящихся взрывах, сообщили «Псковской правде» в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Инцидент произошел 24 июля 2020 года. Мужчина позвонил в экстренные службы и сообщил, что здания администрации области, а также городских отделов полиции № 1 и 2 заминированы. Эта информация не подтвердилась.

Псковский городской суд признал псковича виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 207 УК РФ, и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет условно с испытательным сроком 3 года.

Приговор суда в законную силу не вступил.