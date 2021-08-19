Псковская молодежь принимает участие в образовательном форуме «Ладога»

Делегация Псковской области принимает участие в межрегиональном молодежном образовательном форуме Северо-Западного федерального округа «Ладога». Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, мероприятие стартовало 19 августа на территории Ленинградской области.

Всего на форум отправилось 16 человек, в том числе студенты, члены профсоюзных и студенческих объединений, активисты молодежных общественных организаций, представители молодежного движения духовенства. Они планируют получить новые знания в культурной, социальной и экономической сферах деятельности.

«Псковская область участвует в «Ладоге» ежегодно. Это прекрасная площадка для обмена опытом, знакомства с сильнейшими молодежными проектами других субъектов СЗФО, которые в дальнейшем можно адаптировать для нашего региона. На форуме представители различных сообществ могут наладить взаимодействие для реализации крупных межрегиональных проектов. Кроме того, участники псковской делегации смогут здесь пообщаться с экспертами Росмолодежи по вопросам развития своих проектов и реализации грантов», — подчеркнула руководитель делегации, заместитель директора АНО Псковской области «Центр молодежи и общественных инициатив» Алена Иванова.

Организаторы форума подготовили 10 образовательных потоков, которые учитывают индивидуальные потребности каждого участника: молодые люди делятся на потоки исходя из интересов и на треки программы развития, исходя из уровня компетенций и навыков.

В рамках форума «Ладога» Федеральное агентство по делам молодежи проводит всероссийский конкурс молодежных проектов. В нем предусмотрено девять номинаций: студенческие инициативы, добровольчество, развитие социальных лифтов, инициативы творческой молодежи, патриотическое воспитание, спорт, ЗОЖ и туризм, профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие, укрепление семейных ценностей и молодежные медиа. Лучшие смогут получить финансовую поддержку на реализацию проекта - до 1,5 млн рублей.

Форум проводится с 2009 года. В этом году сквозными темами стали Год науки и технологий в РФ, а также Год чистой воды в Ленинградской области.

Организаторы форума «Ладога» - комитет по молодежной политике Ленинградской области и Федеральное агентство по делам молодежи. Кроем того, «Ладога» является частью Всероссийской форумной кампании Росмолодежи.