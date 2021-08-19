Псковича заставили работать на московском складе за еду

Жители Псковской области обманом привезли на склад маркетплейса в Подмосковье и заставили работать за еду, сообщает движение по борьбе с рабством в России «Альтернатива».

Пскович находился в Москве на заработках и, заработав достаточно денег, решил вернуться домой. На площади Трёх Вокзалов, где он покупал билет, к мужчине подошли неизвестные и предложили подвезти до Пскова бесплатно.

Пскович согласился, однако его привезли не домой, а в Пушкинский район Московской области. Там у пострадавшего отобрали документы и закрыли в подвале, откуда его и ещё нескольких мужчин вывозили на рабочие точки. Некоторое время мужчину заставляли работать на складе популярного маркетплейса за еду.

Сейчас пскович на свободе и уже направляется домой. «Надеемся, на этом его полоса невезения закончилась», - отметили в «Альтернативе».