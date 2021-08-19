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Политика / Выборы

Стал известен порядок размещения партий в бюллетене на выборах в Псковское областное Собрание

19 августа 2021 года, 15:30

Определен порядок размещения наименований и эмблем политических партий в избирательном бюллетене для голосования на выборах в Псковское областное Собрание депутатов 7-го созыва. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

В первую тройку попали КПРФ, Коммунистическая партия «Коммунисты России» и ЛДПР. Далее в избирательном бюллетене для голосования расположились «Единая Россия», «Яблоко», «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», «Новые люди» и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость». Замыкает список партия «Родина».

Ранее сообщалось, что по единым спискам девяти политических партий прошли 345 кандидатов на выборы в депутаты Псковского областного Собрания, по 13 одномандатным избирательным округам - 89 кандидатов.

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