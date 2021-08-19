Псковский онколог рассказал, кто находится в группе риска по раку кожи

Заведующая отделением радиотерапии, онколог-дерматолог Елена Букша в ходе пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 19 августа рассказала, кто находится в группе риска по раку кожи.

«Если вы светлокожий, плохо загораете, то вы, однозначно, в группе риска, - отметила Елена Букша. - Или если у вас более 100 родинок на теле».

При этом вероятность заболеть возрастает, если светлокожие люди со светлыми волосами и глазами посещают солярий, подчеркнула врач.

Кроме того, развитию онкологии кожи подвержены пациенты с трофическими язвами и дерматитами, заметила спикер и добавила, что после травмирования невуса риск заболеть повышается.