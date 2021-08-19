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Общество / Здоровье

Псковский онколог рассказал, кто находится в группе риска по раку кожи

19 августа 2021 года, 14:57

Заведующая отделением радиотерапии, онколог-дерматолог Елена Букша в ходе пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 19 августа рассказала, кто находится в группе риска по раку кожи.

«Если вы светлокожий, плохо загораете, то вы, однозначно, в группе риска, - отметила Елена Букша. - Или если у вас более 100 родинок на теле».

При этом вероятность заболеть возрастает, если светлокожие люди со светлыми волосами и глазами посещают солярий, подчеркнула врач. 

Кроме того, развитию онкологии кожи подвержены пациенты с трофическими язвами и дерматитами, заметила спикер и добавила, что после травмирования невуса риск заболеть повышается.

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Комментарии

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Бабулечка
17:38 19.08.2021

Оказывается, кроме ковида , появляются и другие болезни... А врач припугнула светлокожих, да, медицина носит нынче карательный характер.

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