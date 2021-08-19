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Транспорт / Инфраструктура

В Пскове начался ремонт улицы Коммунальной

19 августа 2021 года, 13:21

В Пскове начался ремонт первого участка улицы Коммунальной - от Максима Горького до Юбилейной. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации города, подрядная организация «Дорожный отряд» приступила к работам раньше намеченного срока.

В Пскове начался ремонт улицы Коммунальной

Фото пресс-службы администрации города

В настоящее время дорожные рабочие демонтируют бортовой камень. После они заменят асфальтовое покрытие проезжей части, укрепят обочины, отремонтируют тротуар, а также установят скамейки и урны, заменят пешеходное ограждение, нанесут разметку и сделают газоны.

Участок планируется сдать до конца этого года. Далее подрядчик приступит ко второму участку – от улицы Юбилейной до дома №70 по улице Коммунальной, в том числе дублеры. 

«Улица Коммунальная – одна из главных дорожных артерий города, здесь расположено множество социальных объектов. Приведение ее в нормативное состояние с соблюдением графика работ будет держаться на особом контроле», - подчеркнули в администрации города.

Работы выполняются в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». На ремонт улицы Коммунальной потратят более 215 млн рублей.

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