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Происшествия / Преступление

Подростки осквернили захоронения на невельском кладбище

19 августа 2021 года, 13:03

Два подростка осквернили могилы на кладбище в городе Невель Псковской области, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального УМВД России.

Подростки осквернили захоронения на невельском кладбище

Фото газеты «Невельский вестник»
Подростки осквернили захоронения на невельском кладбище

Фото газеты «Невельский вестник»
Подростки осквернили захоронения на невельском кладбище

Фото газеты «Невельский вестник»
Подростки осквернили захоронения на невельском кладбище

Фото газеты «Невельский вестник»

В невельский отдел полиции обратился настоятель храма «Святой Троицы». Он сообщил, что ночью 18 августа на городском кладбище на площади Коммуны неизвестные разгромили несколько надгробий, памятников и скамеек. От рук вандалов пострадало около 16 захоронений.

В течение нескольких часов полицейские установили причастных к осквернению кладбища. Ими оказались два подростка 16 и 17 лет, проживающие в деревне Щербино Невельского района. Обвиняемые были доставлены в отдел полиции.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 244 «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения» УК РФ. Расследование продолжается.

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