Подростки осквернили захоронения на невельском кладбище

В невельский отдел полиции обратился настоятель храма «Святой Троицы». Он сообщил, что ночью 18 августа на городском кладбище на площади Коммуны неизвестные разгромили несколько надгробий, памятников и скамеек. От рук вандалов пострадало около 16 захоронений.

В течение нескольких часов полицейские установили причастных к осквернению кладбища. Ими оказались два подростка 16 и 17 лет, проживающие в деревне Щербино Невельского района. Обвиняемые были доставлены в отдел полиции.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 244 «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения» УК РФ. Расследование продолжается.