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Общество

Псковские профсоюзы и региональное отделение «Союза женщин России» договорились о сотрудничестве

19 августа 2021 года, 12:33

18 августа 2021 года было заключено соглашение о сотрудничестве между Псковским областным советом профессиональных союзов и Псковском региональным отделением «Союза женщин России», сообщили «Псковской правде» в пресс-службе облсовпрофа.

Псковские профсоюзы и региональное отделение «Союза женщин России» договорились о сотрудничестве

Фото пресс-службы облсовпрофа
Предметом соглашения стали достигнутые договоренности по мерам обеспечения защиты прав женщин, семьи, материнства, родительства и детства. Реализация мер, коллективных действий, правовой защиты будет способствовать улучшению трудовых прав и развитию социальной политики в Псковской области.

«Сейчас тяжело представить, что каких-то несколько десятков лет назад мужчины и женщины обладали абсолютно разными правами, в том числе и трудовыми, - сообщил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов. - ФНПР и Псковский облсовпроф борются с гендерным неравенством в трудовой сфере. Уверен, что совместная работа с Союзом женщин России в этом направлении будет намного эффективнее».

«Сегодня состоялось важное событие. Мы получили поддержку профсоюзов. Это очень важно в условиях пандемии, когда женщины 40-50 лет подвергаются дискриминации по возрасту и не могут трудоустроиться», – отметила председатель Псковского регионального отделения «Союза женщин России» Наталья Никифорова.

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