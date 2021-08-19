Михаил Ведерников поручил максимально оперативно приступить к кровельным работам в соцгородке

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил максимально оперативно приступить к кровельным работам в социальном городке в Пскове. Речь об этом шла в ходе очередного совещания с представителями подрядной организации, профильных комитетов и управлений, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

По словам вице-губернатора Василия Осипова, на объекте работают 20 специалистов: они осуществляют монтаж слаботочных систем, а также выполняют сантехнические и электромонтажные работы. К монтажу стропильных систем и кровли на новых корпусах рабочие приступят после завершения работ по кирпичной кладке.

Кроме того, решается вопрос о поставке и установке в зданиях лифтов, добавил Василий Осипов.

По итогам совещания Михаил Ведерников поручил подрядчику ускорить процесс кладки стен и перекрытий, чтобы максимально оперативно приступить к кровельным работам.