В Псковскую область поступило ещё 15,5 тысяч доз вакцины от коронавируса. В частности, в регион доставили 2,4 тыс. доз «Спутник V» и 13,1 тыс. доз «Спутник-Лайт», сообщает официальный Telegram-канал области.
В Псковскую область поступило ещё 15,5 тысяч доз вакцины от коронавируса. В частности, в регион доставили 2,4 тыс. доз «Спутник V» и 13,1 тыс. доз «Спутник-Лайт», сообщает официальный Telegram-канал области.
Запасы вакцины израсходованы в Псковской области на 84,8%.
За минувшие сутки, 18 августа, первым компонентом привились 1 тыс. 70 человек, вторым — 2 тыс. 174. Всего курс вакцинации от коронавируса начал 163 тыс. 10l житель области, завершили процедуру - 129 тыс. 269 человек.
Область вымирающая, а с усиленной вакцинацией становится умирающей. Такая огромная необходимость была Ведерникову вводить обязательную вакцинацию среди первых регионов, желает понравится Кремлю. И наряду с этим проводить в регионе международный фестиваль Западные ворота, прочие фестивали, семейные пикники Зачит нет ни пандемии , ни эпидемии, но колоть вас будет, как во время ВОВ испытывали на беззащитных.