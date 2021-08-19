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Общество / Здоровье

Более 163 тысяч человек начали курс вакцинации от коронавируса в Псковской области

19 августа 2021 года, 10:42

В Псковской области курс вакцинации от коронавируса начал 163 тыс. 101 человек, в том числе 1 тыс. 70 - за минувшие сутки, 18 августа. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram-аккаунте.

«Для успешного противодействия COVID-19 Псковской области нужно более 300 тысяч вакцинированных. Убедите родных и близких сделать прививку», - подчеркнул глава региона.

В настоящее время процедуру завершили 129 тыс. 269 жителей Псковской области. 18 августа второй компонент вакцины получили 2 тыс. 174 человека.

Ревакцинацию прошли уже 288 человек. В частности, 28 пациентов сделали повторную прививку за минувшие сутки.

Запасы вакцины израсходованы в Псковской области на 84,8%. 

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