102 заболевших и 167 выздоровевших добавилось в ковидстатистику Псковской области за сутки 18 августа, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

В Пскове (всего 16 тыс. 200) диагностировали 29 случаев коронавируса, в Великих Луках (всего 7 тыс. 433) – 23, в Псковском районе (всего 3 тыс. 733) – восемь. В Новосокольническом (всего 1 тыс. 193) и Великолукском (всего 1 тыс. 78) районах заразились по пять местных жителей, в Невельском (всего 1 тыс. 756) и Новоржевском (всего 642) – по четыре, в Островском (всего 2 тыс. 125), Печорском (всего 812) и Плюсском (всего 802) – по три. По два ковидбольных выявили в Опочецком (всего 1 тыс. 181), Гдовском (всего 753), Стругокрасненском (всего 538), Палкинском (всего 476), Куньинском (всего 428) и Локнянском (всего 320) районах, по одному – в Дедовичском (всего 1 тыс. 22), Пыталовском (всего 553) и Бежаницком (всего 474).

С начала пандемии COVID-19 подтвердилось 45 тыс. 813 случаев этого заболевания. Выздоровели 38 тыс. 595 человек, умер – 631.

«В последние дни выросло число госпитализируемых больных. Загрузка коечного фонда уже 80%», - подчеркнул Михаил Ведерников.