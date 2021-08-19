Дожди и грозы ожидаются местами в Псковской области 19 августа

Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области 19 августа, сообщает официальный Telegram-канал региона со ссылкой на данные псковского гидрометцентра.

Местами пройдут кратковременные дожди, а во второй половине дня возможна гроза. Ветер будет южных направлений умеренный, при грозе –порывистый.

Максимальная температура в этот день составит от 17 до 22 градусов тепла, минимальная – от 8 до 13 градусов.

В Пскове синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозу: неблагоприятное погодное явление накроет город во второй половине дня. Дневная температура будет от 17 до 19 градусов тепла, ночная – от 11 до 13 градусов.

От 20 до 22 градусов тепла днем и от 10 до 12 градусов – ночью ожидается в Великих Луках. Здесь день пройдет без существенных осадков.