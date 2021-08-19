Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Дожди и грозы ожидаются местами в Псковской области 19 августа

19 августа 2021 года, 09:17

Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области 19 августа, сообщает официальный Telegram-канал региона со ссылкой на данные псковского гидрометцентра.

Дожди и грозы ожидаются местами в Псковской области 19 августа

Местами пройдут кратковременные дожди, а во второй половине дня возможна гроза. Ветер будет южных направлений умеренный, при грозе –порывистый.

Максимальная температура в этот день составит от 17 до 22 градусов тепла, минимальная – от 8 до 13 градусов.

В Пскове синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозу: неблагоприятное погодное явление накроет город во второй половине дня. Дневная температура будет от 17 до 19 градусов тепла, ночная – от 11 до 13 градусов.

От 20 до 22 градусов тепла днем и от 10 до 12 градусов – ночью ожидается в Великих Луках. Здесь день пройдет без существенных осадков.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Подростки осквернили захоронения на невельском кладбище
Ещё шесть человек скончались от коронавируса в Псковской области
Псковские профсоюзы и региональное отделение «Союза женщин России» договорились о сотрудничестве
Михаил Ведерников поручил максимально оперативно приступить к кровельным работам в соцгородке
Ещё 15,5 тысяч доз вакцины от коронавируса поступили в Псковскую область
Более 163 тысяч человек начали курс вакцинации от коронавируса в Псковской области
102 заболевших и 167 выздоровевших добавилось в ковидстатистику Псковской области за сутки
Более 26 тысяч детей пойдут в псковские школы в этом году
В Псковской области план по вакцинации от коронавируса выполнен на 53%

Комментарии

Авторизация
No comments
Дорога на кладбище

Общество
19 августа 10:48

Дорога на кладбище

Жители псковской деревни не могут добраться до захоронений родственников

Тревожные симптомы

Общество / Здоровье
18 августа 10:41

Тревожные симптомы

С чем могут быть связаны тошнота и кровотечения?
Все с начала

Общество / Здоровье
17 августа 16:27

Все с начала

Ревакцинация от коронавируса: чем, где и когда